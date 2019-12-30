Центробанк в январе — марте проведет стресс-тестирование рынка потребительского кредитования и ипотечного кредитования по состоянию на 1 января 2020 года с целью количественной оценки рисков в сегменте необеспеченного потребительского кредитования и в ипотечном сегменте соответственно. Такая информация приводится в программе обследований Банка России на первое полугодие 2020 года .

Запланированы ежеквартальные обследования долговой нагрузки розничных заемщиков кредитных организаций для оценки уровня ПДН (показателя долговой нагрузки) по необеспеченным потребительским и ипотечным кредитам и мониторинг ссудной задолженности физлиц для определения стандартов андеррайтинга и кредитного качества портфелей банков, специализирующихся на розничном кредитовании, с целью оценки системных кредитных рисков банковского сектора.

Намечены два квартальных обследования рынка лизинга для оценки его ключевых рисков.



В числе прочего в первом полугодии следующего года планируется провести обследование закредитованности заемщиков кредитных потребительских кооперативов (посредством анкетирования бюро кредитных историй); оценку инфраструктуры доступа к финансовым услугам с учетом удаленных точек обслуживания кредитных организаций; обследование долговой нагрузки розничных заемщиков микрофинансовых организаций; обследование функционирования счетов застройщиков и счетов эскроу в банках; обследование реализации кредитными организациями программы льготной ипотеки; оценку изменений в кредитной политике банков; оценку исполнения кредитными организациями рекомендаций Банка России по созданию доступной среды для людей с инвалидностью, пожилого населения и иных маломобильных групп населения, а также ряд других обследований и стресс-тестов, следует из материалов ЦБ.