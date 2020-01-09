С момента введения курортного сбора Ставропольский, Алтайский и Краснодарский края заработали на туристах 864 млн рублей, сообщили «Известиям» в пресс-службе Министерства по делам Северного Кавказа.

Поступающие на счета фондов развития курортной инфраструктуры средства направляются на строительство и ремонт лечебно-оздоровительных, социально-культурных и спортивных объектов. Среди регионов лидером по объему поступлений стал Ставропольский край. На него пришлось 276 млн рублей.

По мнению экспертов, взимание платы с путешественников мешает развитию внутреннего и въездного туризма. Для бюджета среднестатистической семьи сумма сбора существенна, и деньги на благоустройство туристической инфраструктуры не должны взиматься с россиян. Курортный сбор следует оставить для иностранных граждан, считают эксперты. Также платеж снижает турпоток примерно на 5–8%. Эксперимент более чем за полтора года не показал фактических результатов, а собранные средства не решают крупные инфраструктурные вопросы на местах — перед законодателями встает вопрос о целесообразности продолжения проекта, добавили эксперты.

Закон об отмене банковских комиссий за перечисление курортного сбора одобрен Совфедом Документ разработан для снижения финансовой нагрузки на операторов курортного сбора.

Еще большую угрозу для сферы туриндустрии представляют планы Минфина по включению с 2021 года курортного сбора в Налоговый кодекс, считают эксперты. В дополнение к прошлогоднему увеличению НДС с 18% до 20% планируется ввести еще один оборотный налог на услуги размещения.

Парламентарии от «Справедливой России» разработали в 2020 году законопроект об отмене курортного сбора.