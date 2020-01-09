Заубер Банк повысил ставки по вкладам. Так, вклад «Заубер-Срочный» (на три месяца) теперь можно открыть под 5,6% (вместо 5,3%), а «Заубер-Оптимальный» (на шесть месяцев) — под 6% годовых (до этого — под 5,7%).

Процентная ставка по вкладу «Заубер-400 дней» составляет 5,93% годовых (с первого по 365-й день — 5,9%, с 366-го по 400-й день — 6,2%). Прежняя ставка — 5,82%.

Новый депозит «Заубер-Особый» предназначен для клиентов, у которых ранее были открыты вклады в банке и закрыты по сроку не ранее 1 января 2020 года. Срок — шесть месяцев. Доходность составляет 6,5% годовых.

Минимальная сумма первоначального взноса по вкладам составляет 100 тыс. рублей. Пополнение не предусмотрено. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.

Кроме того, завершен прием вклада «Заубер-VIP Классический».