Минфин не видит существенных рисков в растущем долге госкомпаний. Об этом сообщил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский в интервью журналу «Финансы».

«Существенных рисков в сложившейся ситуации мы не видим в силу ряда причин. Сложно представить себе ситуацию, при которой правительству Российской Федерации придется экстренно расплачиваться одновременно по всем обязательствам государственных компаний Российской Федерации», — сказал Вышковский, отвечая на вопрос о рисках роста долга десяти российских госкомпаний (на начало сентября 2019 года суммарно превысил 9,2 трлн рублей) и его превышении объема Фонда национального благосостояния почти на 1 трлн рублей.

Также Вышковский отметил, что валютная составляющая задолженности корпоративного сектора с 2014 года снизилась более чем на 35%.

По его словам, золотовалютные резервы в настоящее время на 15% превышают совокупный внешний долг страны. «Ключевым моментом с точки зрения оценки долговой устойчивости Российской Федерации является тот факт, что в настоящее время общая сумма золотовалютных резервов страны, включающих в себя средства Фонда национального благосостояния, примерно на 15% превышает совокупный внешний долг России», — добавил Вышковский.