Ожидания россиян по годовым премиям более или менее совпали с реальностью: 29% рассчитывали на дополнительные выплаты по итогам 2019 года, и 30% получили премии. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом для поиска работы Superjob.

Согласно данным исследования, среди мужчин несколько больше тех, кто переоценил свои шансы на получение премии: ожидали премирования 30%, а получили премии 27% респондентов. Женщины, напротив, были излишне осторожны в своих прогнозах: ожидали премирования 29%, в итоге получили премии 33%. Самыми скромными оказались респонденты старше 45 лет: среди них лишь каждый четвертый рассчитывал на дополнительные выплаты, а в результате их получили 30% опрошенных.

Данные исследований Superjob показывают, что меньше всего респондентов получили годовые премии по итогам 2011-го (17%).



В последнем опросе, проведенном в январе 2020 года, приняли участие 1,6 тыс. трудоустроенных россиян из 354 населенных пунктов, расположенных во всех федеральных округах.

