Банк «Невастройинвест» изменил ставки по вкладам в рублях.

Вклад «Классический» (от 5 тыс. рублей на три, шесть месяцев, один и два года) открывается под 3,8—6,55% годовых (ранее — под 3,8—6,75%). Выплата процентов — в конце срока.

«Пополняемый» (от 25 тыс. рублей на срок от двух месяцев до трех лет) можно разместить под 4,05—6,05% годовых (прежде — под 4,45—6,75%). Выплата процентов — ежемесячно.

Процентные ставки по «Классическому Плюсу» (от 5 тыс. рублей на три, шесть месяцев, один и два года) составляют 3,3—6,25% годовых (вместо 3,3—6,55%), а по «Пополняемому Плюсу» (от 25 тыс. рублей на срок от двух месяцев до трех лет) — 3,85—5,95% годовых (до этого — 4,1—6,55%). Проценты по обоим вкладам ежемесячно капитализируются.

«Вклад на 5» (от 50 тыс. рублей на срок от одного до трех лет) можно разместить под 5,05—5,85% годовых (ранее — под 5,95—6,45%). Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Пополнять можно вклады «Вклад на 5», «Пополняемый» и «Пополняемый Плюс».