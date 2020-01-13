Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1 259 устаревших правительственных актов в рамках механизма «регуляторной гильотины».

«Я подписал постановление правительства об отмене с 1 января 2020 года 1 259 устаревших правительственных актов РСФСР, в ближайшее время выйдет еще один документ по почти 3 600 актам СССР правительственного уровня», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами. «Как мы договаривались, это сделано в начале года, чтобы не затягивать отмену неактуальных, зачастую абсолютно абсурдных в современных условиях нормативных правил, снизить административную нагрузку на предпринимателей и других лиц, которые являются объектами проверок», — уточнил глава правительства.

Премьер-министр также призвал при реализации механизма «регуляторной гильотины» сохранить нормативные акты, предполагающие предоставление льгот.

«Особенно внимательно нужно относиться к тем нормам, которые содержат в себе льготы и гарантии. Их достаточно много, к ним нужно относиться бережно, чтобы ничего не потерять, — сказал премьер. — Они, безусловно, должны сохраниться, в том числе это касается целого ряда таких резонансных тем, как районные коэффициенты, компенсации и некоторые другие темы». «Об этом тоже нужно думать, выстраивая эту работу», — указал глава Кабмина.