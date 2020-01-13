ББР Банк скорректировал условия по потребительским кредитам. Кредит «Без обеспечения» теперь доступен по ставке 17,5% (ранее — 19%) годовых при подтверждении дохода справкой 2-НДФЛ или налоговой декларацией, 19,5% (ранее — 21%) годовых — при подтверждении дохода справкой по форме банка. Сумма финансирования — от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей на срок от шести месяцев до двух лет.

Кредит «Под залог движимого имущества» доступен под 15% (ранее — 16%) годовых при подтверждении дохода справкой 2-НДФЛ или налоговой декларацией, 15,5% (ранее — 16,5%) годовых — при подтверждении дохода справкой по форме банка с учетом личного страхования, в случае отказа применяется надбавка в размере 0,4 процентного пункта. Сумма финансирования — от 150 тыс. рублей, но не менее 15% от стоимости предмета залога, определенной в соответствии с отчетом независимого оценщика, максимальная — 6 млн рублей (соотношение кредит/залог зависит от вида предоставляемого обеспечения). Срок кредитования — от двух до пяти лет, если предметом залога являются транспортные средства категорий В, С, D (включая входящие в них подкатегории), до трех лет — если предметом залога являются транспортные средства категории А (включая входящие в нее подкатегории); спецтехника (+0,5 п. п. к базовой ставке).

Кредит «Под залог недвижимого имущества» доступен по ставке 13,75% (ранее — 14,75%) годовых при подтверждении дохода справкой 2-НДФЛ или налоговой декларацией, 14,25% (ранее — 15,25%) годовых — при подтверждении дохода справкой по форме банка с учетом личного и титульного страхования, в случае отказа надбавка составит 0,4 п. п. и 0,3 п. п. соответственно. Минимальная сумма финансирования — 500 тыс. рублей РФ, но не менее 15% от стоимости предмета залога, определенной в соответствии с отчетом независимого оценщика, максимальная — 15 млн рублей для головного банка в Москве и филиала банка в Санкт-Петербурге и Владивостоке; 10 млн рублей для иных филиалов банка (соотношение кредит/залог зависит от вида предоставляемого обеспечения). Срок кредитования — от трех до десяти лет в зависимости от вида предоставляемого залога.

«Ставки снижены от 1 до 1,5 процентного пункта по всем кредитным программам, что должно положительно отразиться на спросе данных продуктов», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.