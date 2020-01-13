Банки не должны отказывать в ипотечных каникулах по формальным причинам, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Речь идет в том числе о ситуациях, когда человек формально не потерял работу, но перестал получать зарплату из-за проблем у его предприятия.



«Есть проблемы с трактованием закона об ипотечных каникулах. «Например, когда человек формально не потерял работу <…> но у предприятия нет денег, чтобы выдать зарплату, банк считает, что это не попадает под критерии для получения ипотечных каникул. Мы обратились в ЦБ <…> мне однозначно сказали, что это должно подпадать, и мы такой сигнал кредитным организациям дадим, чтобы они при случае предоставляли ипотечные каникулы», — отметил Аксаков.

По словам депутата, почти за полгода работы механизма ипотечных каникул им воспользовались лишь тысячи из миллионов заемщиков.

Соответствующий закон вступил в силу 31 июля 2019 года. По нему заемщики, которые попали в трудную жизненную ситуацию (лишились работы, получили инвалидность, снизили свой доход), имеют право приостановить платежи по ипотеке на срок до полугода.