Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год, пишет РБК . Законопроекты о системе ГПП дорабатываются с учетом поступивших в Минфин позиций заинтересованных ведомств и организаций, сообщили в Министерстве финансов, добавив, что по завершении «согласительных процедур» документы будут внесены в правительство.

По мнению экспертов, отсутствие ГПП в плане законопроектной деятельности правительства подтверждает низкую вероятность его внесения в Госдуму в ближайшей перспективе.

В Госдуме надеются рассмотреть пакет законопроектов о ГПП в весеннюю сессию, сказал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Если правительство не внесет пакет законопроектов о ГПП, депутаты могут сделать это самостоятельно, заявил он. По словам Аксакова, парламентарии готовы это сделать, если проект системы добровольных накоплений на пенсию будет отвечать интересам граждан и экономики, если это качественный, юридически корректный документ, а также при условии общей позиции с правительством: депутаты вносят проект закона о новой накопительной пенсии, а правительство его поддерживает.

Законопроект о новой системе накопительной пенсии может поступить в Госдуму в феврале Об этом сообщил Анатолий Аксаков.

С проектом новой накопительной системы ГПП проблема не в том, что проекта нет в плане правительства, а в том, что «разрешили в нем написать не то, что хотели инициаторы», полагает источник издания. По его мнению, у самих разработчиков нет удовлетворения от того, каким получился проект.

Если проект ГПП не будет одобрен Госдумой в 2020 году, то запуск системы может быть перенесен на 2022 год. Учитывая технологическую сложность концепции ГПП, запуск системы и в 2022 году выглядит малореалистичным, полагают эксперты.