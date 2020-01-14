МВД предупредило о новых способах мошенничества в финансовой сфере, пишет «Российская газета» . Мошенники модернизировали механизм создания финансовых пирамид, подстраиваясь под новые ужесточения законодательства, когда вступил в силу запрет для микрофинансовых организаций выдавать кредит физическим лицам под залог недвижимости.

Так, злоумышленники предлагают инвестировать деньги в некий проект, обещая прибыль в 30—40%, в то время как банковский сектор дает 5—7%. Также привлекаются в качестве сотрудников молодые люди, не подозревающие, что работают на аферистов. Они общаются с потенциальными клиентами и продают им мошеннические договоры.

Полиция рекомендует предпринять элементарные меры безопасности. Как минимум, ознакомиться с наличием у этой организации правоустанавливающих и других разрешительных документов на этот вид деятельности. Также надо обязательно убедиться, что не было судебных разбирательств, в которых участвовали эти фирмы, сравнить суммы, указанные в договоре, и фактически полученные на руки деньги.