Росгосстрах Банк обновил интернет- и мобильный банк для физических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В дистанционных сервисах расширен функционал за счет таких опций, как открытие виртуальных банковских карт в рублях и долларах, дистанционное закрытие текущих и накопительных счетов, автоматическая актуализация остатков по счетам в режиме онлайн», — говорится в релизе.

Также пользователи интернет- и мобильного банка могут теперь отправлять в банк скан-копии требуемых документов, подписывая письма СМС-кодом, и оформлять подписку на бюджетные платежи (штрафы ГИБДД, информация из налоговых органов и пр.).

Дополнительно в рамках мобильного приложения для iPhone реализован функционал токенизации карт. В обновленном приложении клиенты могут добавлять карты Masterсard РГС Банка (в том числе выпущенные виртуально) в электронный кошелек для бесконтактной оплаты с помощью Apple Pay.