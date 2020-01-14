Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Чайна Констракшн Банка на уровне «ААA(RU)» со «стабильным» прогнозом.

В сообщении АКРА поясняется, что кредитный рейтинг банка обусловлен очень высокой вероятностью предоставления ему экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности — China Construction Bank Corporation (находится под контролем КНР). Банк обладает умеренно высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности ввиду сильной позиции по достаточности капитала, адекватных оценок риск-профиля и позиции по ликвидности и фондированию при удовлетворительной оценке бизнес-профиля.

Как уточняется, China Construction Bank, по мнению АКРА, в случае необходимости может предоставить российской «дочке» долгосрочное и краткосрочное финансирование в достаточном объеме, а также осуществлять увеличение капитала. Кредитный рейтинг Чайна Констракшн Банка на пять ступеней выше оценки его собственной кредитоспособности.

АКРА отмечает улучшение бизнес-профиля банка, прозрачность структуры акционеров и четко сформированную, основанную на реалистичных экономических предпосылках стратегию развития. Чайна Констракшн Банк обеспечивает условия для расширения клиентской базы материнской организации в РФ, выстраивания отношений с контрагентами, оценки рисков, рыночной ситуации и т. д. При этом значительная часть кредитных рисков, возникающих в результате деятельности банка на территории РФ и существенно превышающих объем рисков, принимаемых непосредственно Чайна Констракшн Банком, учитывается на балансе поддерживающей организации.

АКРА оценивает позицию банка по капиталу как сильную, учитывая высокий уровень регуляторного норматива достаточности капитала Н1.2 (35,9% на 1 ноября 2019 года). Банк демонстрирует высокую способность к генерации собственного капитала. Такие результаты в значительной мере определяются очень низкими затратами на создание резервов и высокой операционной эффективностью Чайна Констракшн Банка.

Адекватная оценка риск-профиля банка определяется высоким качеством кредитного портфеля. Кредиты, которые обладают признаками проблемности, выданы под гарантию поддерживающей организации или поручительство компаний с высоким уровнем кредитоспособности. Высоким уровнем кредитоспособности также обладают контрагенты по внебалансовым обязательствам и кредитные организации, в которых Чайна Констракшн Банк размещает денежные средства. Риск-менеджмент банка не только управляет непосредственными рисками кредитной организации, но и обеспечивает условия для объективной оценки таких рисков материнской компанией, отмечается в релизе.



Сильная позиция по ликвидности поддерживается благодаря высокому объему ликвидных и высоколиквидных активов. АКРА отмечает высокую концентрацию ресурсной базы кредитной организации, что ограничивает оценку фондирования. При этом агентство считает, что отношения банка с кредиторами/вкладчиками характеризуются высокой степенью предсказуемости.

