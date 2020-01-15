Банк «Промышленно-Финансовое Сотрудничество» снизил ставки по вкладам.

Депозит «Классический» (от 100 тыс. рублей, 2 тыс. долларов на 181, 370 и 740 дней) в рублях открывается под 5—5,2% (ранее — под 5,5—5,7%), в долларах — под 1—1,2% годовых (прежде — под 1—1,5%). Пополнение счета не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно.



Вклад «Сотрудничество+» (от 500 тыс. рублей) в рублях оформляется под 4,9—5,1% (прежде — под 5,4—5,6%), а «Сотрудничество» (от 100 тыс. рублей) — под 4,8—5% годовых (ранее — под 5,3—5,5%). В долларах процентные ставки остались без изменений: 0,75% по вкладу «Сотрудничество+» (от 10 тыс. долларов) и 0,5% годовых по вкладу «Сотрудничество» (от 2 тыс. долларов). Сроки депозитов — от 184 до 740 дней. Предусмотрена возможность дополнительных взносов. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.