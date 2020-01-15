В Бурятии непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» вновь привлечено к административной ответственности за неправомерные действия при осуществлении деятельности по взысканию просроченной задолженности, сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов.

В службу судебных приставов обратилась жительница Улан-Удэ с жалобой на действия коллекторов, которые, как отмечается в сообщении ФССП, на протяжении пяти месяцев досаждали ей звонками и требовали погасить задолженность по кредитным договорам.

Как выяснилось, коллекторским бюро были приобретены права требования по трем кредитам заявительницы на общую сумму свыше 70 тыс. рублей.

При взаимодействии с должницей сотрудники коллекторского агентства «допустили грубые нарушения требований и ограничений, установленных законодательством о защите прав и законных интересов физических лиц», подчеркивают судебные приставы.

Так, в ходе проведения административного расследования сотрудники службы установили, что количество звонков коллекторов доходило до 12 в день, 22 в неделю и 73 в месяц. Несмотря на установленные ограничения по времени взаимодействия, работники коллекторского бюро начинали звонить в будние дни до 8 часов утра; кроме того, они беспокоили женщину ранними звонками в выходные и праздничные дни.

На основании изученных материалов и детализации телефонных звонков сотрудники службы судебных приставов составили в отношении НАО «Первое коллекторское бюро» протокол об административном правонарушении, который был направлен в Арбитражный суд Бурятии для рассмотрения вопроса о привлечении компании к административной ответственности.



Суд принял решение привлечь Первое коллекторское бюро к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.57 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»), и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей. Уточним, что суд применил минимальный размер штрафа, который в соответствии с частью 2 указанной статьи КоАП, предусматривающей осуществление описанного нарушения компанией из официального реестра взыскателей долгов, может составлять для юрлиц до 500 тыс. рублей.