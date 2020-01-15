В перечень социально значимых сервисов, доступ к которым может стать бесплатным, почти наверняка войдут сайты госуслуг, Федеральной налоговой службы, медицинских учреждений и экстренных служб, заявил телеканалу «360» интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

«Реестром социально значимых сервисов будет заниматься правительство, оно будет утверждать. Могу сразу предположить, что в него войдут сайт госуслуг, Nalog.ru, сайты поликлиник, медицинского обслуживания, экстренные службы — то, что касается точек контактов гражданина и государства. Еще будет война, чтобы попасть в этот бесплатный набор», — сказал он.

Мариничев отметил, что во время обеспечения бесплатного доступа к социально значимым интернет-сервисам не возникнет никаких сложностей. По его мнению, провайдеры смогут это сделать даже при нулевом балансе.