Российские банки, участвующие в государственной программе льготной ипотеки на территории Дальневосточного федерального округа, одобрили около 1,7 тыс. заявок на такие кредиты. Об этом сообщает в четверг «ДОМ.РФ» — оператор программы.

Программа действует с 9 декабря 2019 года, в перечень кредиторов входят 14 банков. «Прием заявок на оформление «Дальневосточной ипотеки» начали осуществлять такие кредитные организации, как Банк ДОМ.РФ, Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский Банк и Дальневосточный Банк. Средняя сумма кредита составляет 4 млн рублей», — указывают в «ДОМ.РФ».

В компании напоминают, что в рамках программы ипотечный кредит можно оформить в период до 31 декабря 2024 года, ставка составляет 2% годовых. Предполагается, что в общей сложности по программе будет выдано около 147 тыс. кредитов на сумму до 450 млрд рублей.

Определены правила выдачи льготной ипотеки для дальневосточников Льготой смогут воспользоваться молодые семьи и получатели «Дальневосточного гектара».

Банк ДОМ.РФ в четверг, 16 января, сообщает, что по состоянию на 14 января получил около 1,7 тыс. заявок от потенциальных заемщиков на оформление «Дальневосточной ипотеки» под 2%. Общий объем заявок составил 6,7 млрд рублей.

С момента запуска «Ипотеки под 2%» Банком ДОМ.РФ одобрено 480 кредитов на 1,9 млрд рублей. Заключено 123 кредитных договора на 438 млн рублей, на рассмотрении еще 956 заявок на 3,6 млрд. Наибольшее количество заявок поступило из Приморского края — 867. В топ-пятерку регионов по заинтересованности граждан в получении льготной ипотеки также входят Якутия (225 заявок), Хабаровский край (217), Бурятия (178), Амурская область (68 заявок). Средняя сумма выданных кредитов — 3,6 млн рублей.

В Банке ДОМ.РФ уточняют, что ипотека по низкой ставке предоставляется в сумме до 6 млн рублей на срок до 20 лет, минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья.

В Сбербанке в четверг сообщают, что с момента запуска «Дальневосточной ипотеки» было принято более 3 тыс. заявок на сумму 9 млрд рублей. «Это в два раза больше по сравнению с количеством заявок, поданных по программе господдержки для семей с детьми на территории Дальневосточного региона за весь 2019 год», — уточняется в релизе.

ВТБ ранее, 10 января, докладывал, что одобрил более 500 заявок на 2 млрд рублей в рамках госсубсидирования покупки жилья на Дальнем Востоке. На тот момент банк провел по новой программе порядка 100 сделок более чем на 300 млн рублей и принял на рассмотрение около 850 заявок на 3,3 млрд рублей. В тройку регионов-лидеров по объему одобренных заявок вошли Приморский край (563 млн рублей), Якутия (480 млн) и Хабаровский края (392 млн).

В Азиатско-Тихоокеанском Банке в конце прошлого года отмечали, что он «стал одним из первых банков, который до формального утверждения условий программы «Дальневосточная ипотека» начал сбор заявок и одобрение клиентов». В релизе от 23 декабря говорилось о более чем 3 тыс. поступивших обращений от жителей Дальнего Востока. Уточняется, что ставка по программе в АТБ составляет от 1,75%.

Дальневосточный Банк, согласно данным на его сайте, начал выдачу кредитов в рамках программы «Дальневосточная ипотека» с 9 января этого года. Об участии в программе также уведомили в банке «Приморье» и в Примсоцбанке. Последний 27 декабря сообщал о 111 полученных заявках на общую сумму 420 млн рублей: первыми получателями льготной ипотеки стали семьи из Хабаровска, Уссурийска и Находки, а 59 клиентов на тот момент уже получили одобрение на приобретение недвижимости в рамках программы.

Получить кредит по условиям «Дальневосточной ипотеки» могут граждане РФ из любого региона страны, отвечающие одному из трех требований: семейные пары в браке, возраст каждого из супругов не превышает 35 лет включительно; одинокий родитель не старше 35 лет с несовершеннолетним ребенком — гражданином РФ; участники программы «Дальневосточный гектар».

По программе «Дальневосточная ипотека» можно приобрести квартиру в строящемся многоквартирном доме в Дальневосточном ФО, а в сельской местности — и жилье на вторичном рынке. Также доступно строительство индивидуального жилого дома на территории региона.



Многодетные семьи — участники программы дополнительно смогут получить выплату от государства в размере до 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита при условии рождения третьего или последующего ребенка после 1 января 2019 года.