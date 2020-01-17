Новым помощником президента РФ по экономике вместо Андрея Белоусова может стать и.о. министра экономического развития Максим Орешкин, сообщает РБК , ссылаясь на Bloomberg.

Действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов может стать первым заместителем премьер-министра Михаила Мишустина, сообщали «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников и подтвердил источник РБК в правительстве. Сейчас обязанности первого вице-премьера исполняет министр финансов Антон Силуанов.

Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству. И. о. вице-премьера Ольга Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма также покинет правительство, рассказали источники.

И. о. вице-премьера Татьяна Голикова сохранит пост вице-премьера и продолжит курировать вопросы социальной политики в новом правительстве, сообщили источники издания. Голикова курировала подготовку и отбор конкретных мер «социальной» части послания президента Федеральному собранию. «Логично, что она продолжит работу и займется его реализацией», — уточнил один из собеседников.