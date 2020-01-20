Законопроект, который запретит банкам взимать заградительные комиссии под предлогом борьбы с отмыванием, будет внесен в Госдуму в ближайшие дни, пишет «Коммерсант» . Согласно тексту документа, в антиотмывочном законе предлагается указать, что к антиотмывочным мерам «не относится установление дополнительных (повышенных размеров) комиссий, сборов и иных вознаграждений». Эта мера направлена против практики взимания банками заградительных комиссий, например за перевод средств с заблокированных в рамках антиотмывочного законодательства счетов.

Также законопроект вносит изменения в закон «О банках и банковской деятельности», согласно которым при переводе денежных средств от юрлиц или индивидуальных предпринимателей в пользу физических лиц размер комиссии «не может быть обусловлен различным назначением осуществляемых переводов либо различными суммами переводов».

Практика установления повышенных комиссий под видом борьбы с отмыванием доходов не предусмотрена законодательством, говорится в пояснительной записке. Банки вводят «явно дискриминационные тарифы», применяя рекомендации ЦБ, которые не носят нормативного характера, и банки не обязаны их исполнять. Введение не имеющих экономического обоснования повышенных или запретительных комиссий для всех клиентов, включая добросовестных, противоречит принципам риск-ориентированных подходов в борьбе с отмыванием, а также «фактически превратилось в самостоятельную бизнес-функцию банков, в способ увеличения комиссионных доходов», считают авторы проекта.

В ФАС предложили наказывать банки за «антиотмывочные» тарифы на переводы Поведение приводит к удорожанию банковских услуг, в том числе и для добросовестных участников рынка.

В Росфинмониторинге сообщили, что идею поддерживают. Регулятор заявил изданию, что исходит из недопустимости взимания банками повышенных комиссий «по операциям с низким риском легализации (отмывания) доходов». К таким операциям он относит перечисления зарплаты, дивидендов, алиментов, пенсий, стипендий, страховых возмещений, выплат на основании решений судебных органов и другие. Бизнес-сообщества положительно относятся к законопроекту. В Российском союзе промышленников и предпринимателей считают, что повышенные комиссии являются способом борьбы с отмыванием, а не «необоснованным обогащением».