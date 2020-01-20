Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) хотят установить пятилетний переходный период для трансформации в гарантированный пенсионный план (ГПП) накоплений граждан по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), пишет «Коммерсант». Это следует из письма на имя замминистра финансов Алексея Моисеева и первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, направленного Национальной ассоциацией НПФ (НАПФ) и Ассоциацией НПФ (АНПФ).

Минфин внимательно изучит поступившие предложения, поскольку общая цель — предложить гражданам качественный финансовый продукт, заявили в ведомстве. В ЦБ сообщили, что рассмотрят документ «после его получения».

Согласно представленной концепции, трансформировать ОПС в ГПП гражданин может по истечении шестимесячного периода, после того как начал копить в рамках новой системы, и после наступления фиксинга (заранее утвержденного срока после начала накоплений в одном фонде). НПФ предлагают разрешить гражданам подавать заявления на перевод пенсионных накоплений по истечении пятилетнего переходного периода, который будет реализован только после фиксинга по ОПС. Ограничения переводов по фиксингу должны впоследствии касаться и ГПП. Присоединение к ГПП предлагается сделать с использованием простой электронной подписи.

Фонды для мотивации вступления россиян в новую систему предлагают на срок переходного периода добавить софинансирование государством взносов граждан. Средством для этого должны стать страховые взносы на формирование пенсионных накоплений (от 2% до 6% от заработной платы), на которые с 2014 года был наложен мораторий. Одновременно фонды хотят повысить минимальный платеж в систему ГПП: вступительный взнос не менее 1 тыс. рублей, а последующие — не менее 500 рублей. При незначительных взносах возникает риск экономической нецелесообразности ведения счетов по ГПП, полагают НПФ.