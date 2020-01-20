Верховный суд РФ подтвердил отказ бывшему руководителю банка «Югра» в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения об отзыве у банка лицензии, говорится в определении суда. Регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка 28 июля 2017 года. Кредитная организация обжаловала определение рбитражного суда Москвы от 8 февраля 2019 года, а также постановления апелляционной и кассационной инстанций.

Как ранее отметил представитель заявителя, ЦБ применил норму закона, согласно которому регулятор имеет право лишить лицензии, если применил к банку более двух мер воздействия за последний год. Но банк считает, что отзыв лицензии по этому основанию является несоразмерной мерой, так как все предписания были исполнены. Согласно законодательству, ЦБ мог отозвать лицензию только в том случае, если обоснует невозможность исполнения первоначального плана участия АСВ и на этом основании отменит ранее принятое решение не отзывать лицензию, заметил заявитель.

Банк «Югра» подал иски к заемщикам еще на 50 млрд рублей С учетом новых исков «Югры» и более 300 уже поданных общая сумма судебных претензий банка достигла 430 млрд рублей.

Также позиция регулятора о нарушении нормативов строилась на том, что есть отчетность АСВ на 22 июля 2017 года, и в этот день капитал банка составлял минус 7 млрд рублей. В то же время, как отметил представитель банка, из отчетности, подготовленной АСВ пятью днями ранее, следует, что на 8 и 10 июля 2017 года ни один из нормативов не был нарушен, и капитал превышает 33 млрд рублей.

Арбитраж Москвы 20 декабря 2017 года отклонил заявление о недействительности приказа ЦБ об отзыве лицензии. Банк подал заявление о пересмотре этого решения по вновь открывшимся обстоятельствам. В качестве вновь открывшихся обстоятельств заявитель обратил внимание суда на то, что ЦБ не проводил оценку недвижимости банка по закону об оценочной деятельности и произвольно снизил стоимость недвижимости. Кроме того, временная администрация, по мнению заявителя, произвольно доформировала резервы по ссудам.