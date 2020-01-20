Драйверами страхового рынка в 2020 году станут ДМС и страхование жилья, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».



«В условиях стагнации на рынке страхования жизни рынок non-life будет опережать его по динамике. Новый драйвер рынка — ДМС — будет расти за счет распространения франшиз, узкоспециализированных медицинских программ и телемедицины. Кроме того, ожидается, что в 2020 году начнет работать вступивший в силу в 2019 году закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, что сможет значительно увеличить охват страхованием жилых помещений по стране в перспективе нескольких лет», — говорится в материале агентства «Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2020 году: медицинский аспект».

Большинство крупнейших видов non-life-страхования в 2020 году будут расти умеренными темпами, полагают аналитики. Динамика страхования имущества юридических лиц зачастую находится в прямой зависимости от сроков заключения единичных крупных страховых контрактов, а также возможных отказов от их пролонгации, поэтому, не учитывая указанные факторы, агентство ожидает инфляционного роста на 4—6%. Динамика страхования от несчастных случаев и болезней в 2020 году замедлится.

Сегмент страхования автокаско в 2020 году, по прогнозу агентства, будет находиться под давлением снижающегося спроса на новые автомобили, положительный эффект окажет увеличение тарифов страховщиками, в том числе по усеченным программам, в результате темпы прироста не превысят 4—5%. В отсутствие способствующих росту факторов в ОСАГО будет наблюдаться стагнация.

По прогнозу «Эксперт РА», темпы прироста взносов non-life в 2020 году будут умеренными — 6—8%, объем рынка non-life составит порядка 1,15 трлн рублей. При этом динамика non-life будет опережать темпы прироста страхования жизни, в котором ожидается стагнация. «В 2020 году рынок окончательно адаптируется к новым условиям, и влияние стандартизации информирования клиентов при продажах полисов страхования жизни снизится, что замедлит падение совокупных премий в сегментах ИСЖ и НСЖ», — отмечает старший директор по страховым и инвестиционным рейтингам агентства «Эксперт РА» Ольга Любарская.