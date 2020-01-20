Экспобанк понизил ставки по вкладам в рублях.

По депозиту «Яркая Зима» (от 50 тыс. рублей на 366 дней) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 6,2% (вместо 6,39%).

Проценты выплачиваются ежемесячно. При досрочном расторжении договора со 181-го дня выплаченные проценты не пересчитываются.

«Лидер» оформляется под 5,5—6,05% (ранее — под 5,75—6,3%), а «Онлайн Лидер» — под 5,6—6,16% годовых (прежде — под 5,85—6,4%).

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок — от 91 до 1 100 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Доходность вклада «Юбилейный 25» (от 100 тыс. рублей на 181, 270, 366, 550, 750 и 1 100 дней) при выплате процентов в конце срока составит 6—6,15% (до этого — 6,25—6,4%), а при ежемесячной выплате процентов — 5,95—6% годовых (вместо 6,2—6,25%).

«Доходный» (от 30 тыс. рублей на 366 дней) привлекается под 5,37—5,6% годовых (ранее — под 5,6—5,85%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

«Специальный» (от 50 тыс. рублей на 181 день) при выплате процентов в конце срока оформляется под 6,1% (прежде — под 6,35%), а при ежемесячной выплате процентов — под 6% годовых (до этого — под 6,25%).

Все депозиты, кроме вкладов «Лидер» и «Онлайн Лидер», можно пополнять.