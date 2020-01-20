После новогодних праздников, на которых россияне потратились на покупку подарков и праздничный стол, не было зафиксировано роста выдачи микрозаймов. Об этом в своем исследовании сообщила микрофинансовая компания Creditter (ранее носила название SmartCredit).

«Практика микрокредитной организации показывает, что за время длинных выходных, поддавшись потребительскому ажиотажу, клиенты зачастую выходят за рамки изначально запланированного бюджета. Это приводит к тому, что большая часть заемщиков декабря (до 50%) и после праздников вынуждена обращаться в МФО, уже для того, чтобы занять «до зарплаты». Такую картину сотрудники компании регулярно наблюдали не только в постновогодний период (с 10 января), но и по окончании майских праздников (после 10 мая). Однако статистика наступившего года говорит об обратном. Так, в январе 2020 года в организацию обратилось всего 4,5% клиентов от уровня декабря 2019 года», — объяснили в компании.

Эксперты отмечают, что экономное расходование средств и планирование своих расходов наблюдалось практически во всех регионах присутствия МФО. На 20 января в Москве поступило всего 30% от ежемесячного уровня обращений за микрозаймами, в Санкт-Петербурге — 36,5%, в Самаре — 48%, в Саратове — 45,5%.