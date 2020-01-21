Тинькофф Банк вносит изменения в тарифы «СмартВклада» в рублях и долларах, а также рублевых накопительных счетов. Новая редакция тарифов вступает в силу с 21 января, уточняется в сообщении кредитной организации.

Cнижаются ставки по рублевым и долларовым вкладам, открытым, то есть первично пополненным, или пролонгированным с 21 января 2020 года.

Установлены следующие новые ставки.

Для вкладов в рублях с повышенной ставкой:

на срок 6—17 месяцев — 5,5% годовых (ранее — 6%);

на срок 18—24 месяца — 5,75% годовых (прежде — 6%).

Для вкладов в рублях со стандартной ставкой:

на срок 6—17 месяцев — 5% годовых (ранее — 5,5%);

на срок 18—24 месяца — 5,25% годовых (прежде — 5,5%).

Для вкладов в долларах США с повышенной ставкой:

на срок 12—24 месяца — 1% годовых (ранее — 1,5%).

Для вкладов в долларах США со стандартной ставкой:

на срок 12—24 месяца — 0,5% годовых (до этого — 1%).

Ставки по вкладам в рублях на срок от трех до пяти месяцев остаются без изменений и составляют 5% годовых (повышенная ставка) и 4,5% (стандартная ставка).

Прежними остаются и ставки по вкладам в долларах на сроки от трех до пяти месяцев и от шести до 11 месяцев, которые составляют 0,5% и 1% годовых (повышенные ставки), 0,1% и 0,5% соответственно (стандартные ставки).



Также с 21 января снижается ставка по накопительным счетам в рублях, которая составит 4% годовых (вместо 5%). Для держателей премиальных карт «Тинькофф» ставка по накопительным счетам в рублях остается прежней — 5% годовых.