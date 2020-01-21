Гражданам, у которых четыре и более детей, в том числе усыновленных, в одном браке, предлагается дать право выхода на пенсию в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Об этом говорится в законопроекте, предложенном депутатом Госдумы от фракции ЛДПР Сергеем Ивановым. Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Изменения вносятся в ФЗ «О страховых пенсиях».

«Право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению лиц, имеющих четырех и более детей, в том числе усыновленных, у мужчин, достигших возраста 60 лет и имеющих детей в одном браке, у женщин, достигших возраста 55 лет», — говорится в законопроекте. Также при установлении досрочной пенсии не будут учитываться дети, в отношении которых граждане лишены родительских прав или отменено усыновление.

Увеличение продолжительности жизни россиян и сокращение рождаемости приводит к дефициту на рынке труда, а рост числа пенсионеров на фоне сокращения численности работников ведет к недостаточности финансового обеспечения пенсионных выплат, отмечается в пояснительной записке. По мнению Сергея Иванова, семьи, в которых четыре и более детей, принимают непосредственное личное участие в изменении демографической ситуации России, обеспечивая демографический рост, увеличение количества работающих лиц, за которых уплачиваются страховые взносы и соответственно наполнение страхового фонда для выплат пенсии.