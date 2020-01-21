СИАБ снизил ставки по ряду рублевых вкладов.

Депозит «Яркие краски» (от 10 тыс. рублей на три, шесть месяцев и один год) теперь размещается под 5—5,9% годовых (ранее — под 5—6,5%). Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Вклад «На высоте» (от 100 тыс. рублей на один год) можно открыть под 5,75% (вместо 6%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Процентная ставка по депозиту SIAB-VIP (от 2,5 млн рублей на один год) составляет 5,9% (прежде — 6,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно.



Все вышеперечисленные вклады — непополняемые.

