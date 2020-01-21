Банк ДОМ.РФ уменьшил ставки по вкладам в рублях и долларах.

Доходность депозита «Хорошее начало» (от 100 тыс. рублей) составит 5,1—5,55% (ранее — 5,4—5,85%), «Сезонного» (от 30 тыс. рублей) — 5,05—5,5% (вместо 5,35—5,75%), а «Стратегического» (от 100 тыс. рублей) — 5,7—6,2% годовых (прежде — 6,05—6,4%). Сроки вкладов — 91, 181 и 367 дней.

«Ипотечный» (от 100 тыс. рублей на 365 дней) оформляется под 5% (вместо 5,3%).

Доходность вклада «Базовый сберегательный» в рублях составит 5—5,8% (вместо 5,3—5,7%), в долларах — 0,45—1,3% (прежде — 0,7—1,3%), а «Базового пенсионного» — 5,1—5,9% в рублях (до этого — 5,4—5,8%) и 0,55—1,4% в долларах (ранее — 0,8—1,4%). Минимальная сумма — 30 тыс. рублей, 500 долларов. Сроки — 91, 181, 367, 550, 730 и 1 100 дней.

Проценты по всем вышеуказанным вкладам выплачиваются в конце срока.

«Пополняемый сберегательный» в рублях открывается под 4,7—5% (ранее — под 5—5,3%), в долларах — под 0,35—0,55% годовых (вместо 0,4—0,75%).

«Расчетный сберегательный» оформляется под 4,55—4,85% в рублях (прежде — под 4,7—5,2%) и под 0,3—0,45% годовых в долларах (до этого — под 0,3—0,6%).

Процентные ставки по вкладу «Пополняемый пенсионный» в рублях составляют 4,8—5,1% (ранее — 5,1—5,4%), в долларах — 0,45—0,65% годовых (вместо 0,5—0,85%).

«Расчетный пенсионный» открывается под 4,65—4,95% в рублях (прежде — под 4,8—5,3%) и под 0,4—0,55% годовых в долларах (до этого — под 0,4—0,7%).

Минимальная сумма депозитов «Пополняемый сберегательный», «Расчетный сберегательный», «Пополняемый пенсионный» и «Расчетный пенсионный» составляет 30 тыс. рублей или 500 долларов. Сроки — 91, 181, 367, 550, 730 и 1 100 дней.

Доходность «Растущего» депозита составит 5,35% (вместо 5,65%), а «Растущего пополняемого» — 4,7% годовых (против прежних 5%). Минимальная сумма — 100 тыс. рублей, срок — 367 дней.

Проценты по вкладам «Пополняемый сберегательный», «Расчетный сберегательный», «Пополняемый пенсионный», «Расчетный пенсионный», «Растущий» и «Растущий пополняемый» выплачиваются ежемесячно.



Дополнительные взносы можно вносить в депозиты «Сезонный», «Базовый сберегательный», «Базовый пенсионный», «Пополняемый сберегательный», «Расчетный сберегательный», «Пополняемый пенсионный», «Расчетный пенсионный» и «Растущий пополняемый».