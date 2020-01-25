Россияне чаще всего берут кредиты на ремонт, строительство или покупку автомобиля. Таковы данные исследования Райффайзенбанка.



«Потребительский кредит чаще всего используют для решения повседневных задач. Клиенту не обязательно указывать цель займа, однако чаще всего клиенты отмечают, что кредит нужен на ремонт, строительство или покупку автомобиля. Значительно реже заем берут на покупку бытовой техники или мебели — для этого есть кредитные карты», — прокомментировал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.



По данным финучреждения, в Москве и Санкт-Петербурге берут кредиты на большие суммы и выплачивают их быстрее. Жители центра России и приволжских городов, напротив, берут сравнительно небольшие займы на более долгий срок.

«В Центральной России граждане предпочитают брать кредиты на относительно небольшие суммы и долгий срок. Согласно исследованию Райффайзенбанка, средняя сумма кредита в этом макрорегионе составляет около 360 тысяч рублей. Небольшие займы предпочитают и жители приволжских городов — около 380 тысяч рублей. Самые крупные потребительские кредиты берут жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также Хабаровска и Иркутска. Здесь средняя сумма займа составляет 500—620 тысяч рублей», — отмечается в релизе.

Согласно исследованию, доходы 26% заемщиков не превышают 50 тыс. рублей в месяц. Из них 8,8% заемщиков проживают в Москве и Северо-Западом федеральном округе (СЗФО), а 17% — в остальных регионах РФ. 41% клиентов располагает доходом 51—100 тыс. рублей в месяц, среди них больше всего москвичей и жителей СЗФО (25%).

Средний срок кредита составляет 4,3 года или 51 месяц. При этом заемщики стараются вернуть кредит быстрее — в среднем за два года.

«При заключении кредитного договора самые «короткие» займы зафиксированы в Иваново, Казани и Кемерово. Здесь срок кредита составлял 3,9—4,2 года. На самые «долгие» кредиты рассчитывали жители Благовещенска, Ижевска и Кирова — 5,3—5,8 года. Самый низкий ежемесячный платеж по потребительскому кредиту зафиксирован в городах Центрального федерального округа — в Старом Осколе, Кирове, Иваново он составил 5—7 тыс. рублей. Больше всего по кредиту платят в Москве, Санкт-Петербурге и Сургуте — 12—15,5 тыс. рублей», — заключили в Райффайзенбанке.