Новая система пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП) должна заработать с 2022 года. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений.

«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года», — сказал он.

Швецов добавил, что завершить общественное обсуждение и опубликовать редакцию законопроекта, учитывающую результаты общественного обсуждения, планируется в середине февраля, а поступление документа в Госдуму ожидается в начале осенней сессии 2020 года.

Ранее Сергей Швецов говорил, что законопроект о ГПП может быть принят в 2020 году, а его вступление в силу с учетом отсрочки может произойти в середине 2021-го.

В конце октября 2019 года Минфин и Банк России представили новый вид системы накопительной пенсии — гарантированный пенсионный план, который позволит россиянам создавать накопления самостоятельно или при помощи работодателя, добровольно перечисляя средства из зарплаты в негосударственные пенсионные фонды.

