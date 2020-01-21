Минфин в течение месяца подготовит поправки в бюджет, необходимые для реализации послания президента, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе первого заседания нового состава правительства под руководством Михаила Мишустина.

«Мы сейчас приступили к подготовке поправок в закон о бюджете. В соответствии с вашими поручениями в течение месяца Министерство финансов вместе с заинтересованными ведомствами подготовит необходимые поправки», — заявил он, обращаясь к премьер-министру.

Силуанов напомнил, что задачи послания определены, в этой связи подготовлено ресурсное обеспечение реализации документа. Общий объем дополнительных ресурсов до 2024 года составляет более 4 трлн рублей.

«Определены источники. Источники есть на реализацию тех задач, которые поставлены в послании. И большая часть, значительная часть, и основная часть — это ресурсы федерального бюджета», — подчеркнул глава Минфина, обратившись к коллегам по правительству с просьбой подготовить все требующиеся нормативно-правовые акты в обозначенный срок.

Также Силуанов остановился на необходимости уточнения плана по реализации национальных целей развития в связи с новой постановкой задач, а также национальных проектов, в том числе и с учетом тех задач, которые не удалось решить в прошлом году. Еще одной задачей он назвал корректировку государственных программ.

«Мы исполним все эти задачи, должны исполнить в самые кратчайшие сроки», — заключил Силуанов. «Да, я знаю, что вы подготовили проект распоряжения (в этой связи. — Прим. ред.). Соответственно, сегодня я предполагаю, что мы его подпишем к исполнению», — отметил Мишустин.