Министерство финансов России, получив в управление Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), сможет эффективно работать над укреплением материальной базы экономики России. Такое мнение выразил премьер-министр Михаил Мишустин на первом заседании нового правительства, состав которого утвержден 21 января.

«Сегодня перед Минфином стоят очень обширные, колоссальные задачи. Сегодня был подписан указ о передаче Минфину Росимущества, [есть] и другие элементы, которые дадут возможность Минфину работать эффективно над укреплением материальной базы и макроэкономической стабильности», — сказал премьер.

Президент России Владимир Путин подписал 21 января указ об изменениях в структуре федеральных органов исполнительной власти. Согласно документу, в частности, руководство деятельностью Росимущества передано Министерству финансов РФ. Ранее это ведомство курировалось Министерством экономического развития.