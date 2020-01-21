Глава Сбербанка Герман Греф считает сильным сформированное новое правительство и ожидает реформ.

«Все будет хорошо. Сильный премьер, сильное правительство — это всегда очень хорошо. Я думаю, что будут реформы, и в целом я очень оптимистичен. Нам будет много работы, но мне кажется, что хороший шанс, и вам будет не скучно», — сказал Греф журналистам в кулуарах ВЭФ, отвечая на вопрос, что может измениться для банковской системы в свете назначения нового Кабмина.

Во вторник, 21 января, был объявлен полный состав Кабмина. Новых министров восемь, из них в экономическом блоке двое: Минкомсвязь возглавил Максут Шадаев из «Ростелекома», а министром экономического развития стал Максим Решетников.