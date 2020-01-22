Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить поправки в закон о федеральном бюджете и в закон о бюджете Пенсионного фонда в целях реализации послания президента РФ Владимира Путина парламенту. Об этом в среду сообщается на сайте правительства.

«В целях реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию от 15 января 2020 года обеспечить внесение в правительство РФ: Минфину России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом разработанных указанными федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов, направленных на реализацию мероприятий послания президента РФ Федеральному собранию). Минтруду России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», — говорится в поручениях.

Срок исполнения — до 11 февраля.