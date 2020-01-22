Законопроект о досудебной блокировке сайтов финансовых пирамид должен быть принят в весеннюю сессию, сообщила на заседании Совета Федерации спикер палаты Валентина Матвиенко.

«В эту сессию мы должны принять важный законопроект, который обеспечивает возможность блокировки сайтов, распространяющих с нарушением законодательства информацию о финансовых услугах. Он подготовлен в Совете Федерации по поручению президента. Отмечу, что этот законопроект ни в коем случае не направлен на борьбу с открытостью Интернета, его главная цель — связать руки кибермошенникам», — пояснила Матвиенко.

Она добавила, что также необходимо ускорить принятие внесенных членами палаты законопроектов о цифровых финансовых активах и о совершенствовании деятельности цифровых платформ. По словам Матвиенко, работа законодателей должна быть направлена не на ограничения, а на развитие отечественных цифровых технологий и сервисов.

Эксперт заявил о росте количества финансовых пирамид в России В самом ЦБ ранее признавали, что искоренить финансовые пирамиды вряд ли возможно.

Авторы законопроекта, который прошел первое чтение в Госдуме, предлагают наделить ЦБ правом включать в реестр сайтов с запрещенной в РФ информацией для их последующего блокирования сайты: вводящие пользователей в заблуждение из-за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями; с предоставлением на территории РФ финансовых услуг лицами, не имеющими права их оказывать; связанные с финансовыми пирамидами. ЦБ получает право обратиться в суд в связи с размещением в Интернете такой информации.