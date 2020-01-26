Банк «Урал ФД» снизил ставки по рублевым депозитам.

Депозит «Доброе дело» (от 100 тыс. рублей на 181 день) открывается под 5,25% годовых (вместо 5,85%). Проценты выплачиваются в день зачисления суммы вклада на счет по вкладу единовременно за весь срок размещения денежных средств во вкладе.

«Мой мобильный» (от 10 тыс. рублей на 91, 181, 366 и 1 830 дней) оформляется под 4,5% годовых (ранее — под 4,75%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Доходность депозита «Забота» составит 4,65—5% (прежде — 4,85—5,25%), а «Мой капитал»— 4,5—4,85% годовых (ранее — 4,75—5,15%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Мой актив» привлекается под 4,5—5,25% годовых (вместо 4,75—5,75%). Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока.

Срок депозитов «Забота», «Мой актив» и «Мой капитал» составляет 91, 181 и 366 дней.

Дополнительные взносы предусмотрены для вкладов «Мой мобильный», «Забота» и «Мой капитал».