Банк «ФК Открытие» скорректировал ставки по рублевым вкладам.

Депозит «Свободное управление» открывается теперь под 4,09—4,89% (ранее — под 3,95—4,74%), «Активное пополнение» — под 4,55—5,17% (вместо 4,22—5,08%), «Открытый» — под 4,98—5,75% (прежде — под 5,18—5,93%), «Основной доход» — под 4,78—5,56% (до этого — под 4,98—5,75%), «Надежный» — под 4,98—5,75% годовых (вместо 5,18—5,93%).

Минимальная сумма всех вкладов составляет 50 тыс. рублей, сроки — 91, 181, 367 и 730 дней.

«Надежный Промо» (от 750 тыс. рублей на 367 дней) оформляется под 5,93% годовых (ранее — под 6,12%).

Возможность дополнительных взносов предусмотрена для депозитов «Свободное управление» и «Активное пополнение».



Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

