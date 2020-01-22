Несколько кредитных организаций РФ сменили статус, наименование или тип лицензии в IV квартале 2019 года, свидетельствует информация, опубликованная в «Вестнике Банка России».

В частности, Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк (СИАБ) и КС Банк сменили универсальную лицензию на базовую. Даты выдачи этим банкам новых лицензий — 10 и 31 декабря соответственно.

Банк «Курган» был преобразован из публичного акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью. Изменилось полное наименование банка: с ПАО «Акционерный коммерческий инвестиционный банк «Курган» на ООО «Банк «Курган» (дата замены лицензии — 6 декабря).

Лэнд-Банк решил стать небанковской кредитной организацией и теперь ведет деятельность как ООО «Небанковская депозитно-кредитная организация «Лэнд Кредит» (соответствующая лицензия выдана 23 декабря).

НКО «Московский Клиринговый Центр» в последний день 2019 года получила новую лицензию, связанную с изменением ее названия: теперь это АО «Небанковская кредитная организация «Элекснет».



Согласно данным регулятора, на 1 января 2020 года в России были зарегистрированы 442 действующие кредитные организации: 402 банка (266 с универсальной лицензией и 136 с базовой лицензией) и 40 небанковских кредитных организаций. Напомним, что в текущем году ЦБ уже успел отозвать две банковские лицензии, а еще два банка прекратили самостоятельное существование в связи с присоединением к другим кредитным организациям.