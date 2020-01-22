СДМ-Банк понизил ставки по вкладам в рублях.

Вклад «Премьер» (от 700 тыс. рублей на 367, 548, 731 и 1 096 дней) открывается под 4,5—5,95% (ранее — под 4,8—6,25%), а «Доход» (от 3 тыс. рублей на 31, 61, 91, 181, 271, 367, 548, 731, 1 096 дней) — под 4,45—6,2% годовых (вместо 4,75—6,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Доходность депозита «Инвестор» (от 700 тыс. рублей на 367, 548, 731, 1 096 дней) составит 3,65—5,2% (ранее — 4,2—5,75%), «Универсальный» (от 500 тыс. рублей на 31, 61, 91, 181, 271, 367, 548, 731 и 1 096 дней) — 1,75—3,5% (прежде — 2,05—3,8%), «Денежное дерево» (от 3 тыс. рублей, от 91 до 548 дней) — 5—5,65% (вместо 5,3—5,95%), а «Рождественская звезда» (от 100 тыс. рублей на 61 день) — 5,05—5,25% годовых (ранее — 5,35—5,55%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Пополнять можно вклады «Инвестор», «Универсальный» и «Денежное дерево».