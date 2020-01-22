Банк России утвердил указание , устанавливающее новые предельные тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Тарифы зависят от вида транспорта и перевозок, а также от факторов, влияющих на степень риска, поясняется в сообщении регулятора.

В соответствии с указанием, по отдельным видам перевозок, в том числе по наиболее массовым — автобусным перевозкам, страховые тарифы могут быть снижены на 20%.



Указание ЦБ от 10 января 2020 года № 5384-У направлено на государственную регистрацию в Министерство юстиции РФ.