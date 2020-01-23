Для выполнения всех задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, придется менять конструкцию казны, пишут «Известия» , ссылаясь на источники. По их словам, есть неиспользованные остатки прошлых лет, скопившиеся на счетах Казначейства, а также средства резервного фонда правительства.

Сложности появятся с 2021 года: 2 трлн рублей в бюджете найдется, но при действующей конструкции казны придется ежегодно, вплоть до 2024 года, дополнительно искать по 500 млрд рублей. Хотя бюджет на предстоящие годы запланирован с профицитом, его «прибыль» использовать будет нельзя, поскольку дополнительные доходы консервируются в Фонде национального благосостояния (ФНБ).

Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Основным источником средств на выполнение этих задач, скорее всего, станет отмена части налоговых льгот, считает источник издания. Общая прогнозируемая сумма льгот на 2020 год — почти 4,1 трлн рублей, следует из основных направлений бюджетной, налоговой и таможенной политики на эту трехлетку. В дальнейшем их объем будет увеличиваться и к концу 2022 года превысит 4,5 трлн рублей.

Силуанов: поставленные Путиным задачи будут финансово обеспечены в полном объеме Первый вице-премьер также отметил, что на демографические меры, которые обозначил президент, только в 2020 году необходимо 400—450 млрд рублей.

Назначенный на пост первого вице-премьера бывший помощник президента Андрей Белоусов предлагал увеличить фискальную нагрузку на нефтяные компании и на промышленность для привлечения дополнительных средств в бюджет. Другие способы найти нужную сумму, согласно плану Минфина, — это ужесточение политики по отношению к выплатам госкомпаниями дивидендов и улучшение собираемости налогов, в частности НДФЛ, поясняет собеседник.

В Минфине сообщили, что в основном дополнительные траты будут покрыты за счет ресурсов федерального бюджета. В том числе планируется использовать Резервный фонд, более жестко проанализировать остатки, улучшить администрирование доходов, бороться с серыми схемами по уклонению от уплаты налогов, пишет ведомство со ссылкой на министра Антона Силуанова. Там пояснили, что изменений в механизм бюджетного правила не потребуется.

По мнению экспертов, компании могут предложить пересмотреть параметры налогового маневра в нефтяной отрасли. Возможен вариант повышения цен на нефтепродукты, при этом государство не будет выделять денег нефтегазовым предприятиям — цены на топливо вырастут, но правительство сможет сэкономить средства и направить их в социальный сектор экономики.