Национальная система платежных карт (НСПК) предлагает ограниченному кругу кредиторов воспользоваться собственной скоринговой системой, которая на основании трансакций по карте «Мир» определяет вероятность дефолта по кредиту или займу ее держателя. Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на участников микрофинансового рынка. По их словам, в результате скоринга держателю карты присваивается балл (от 0 до 1), который отражает уровень его дефолтности на основании трансакционной активности. Балл учитывается при рассмотрении заявки потенциального клиента на заем.

В НСПК не отрицали разработки продукта, но подробностей не раскрыли.

Микрофинансисты ожидают запуска сервиса в промышленную эксплуатацию. По словам директора по рискам группы компаний Eqvanta Алексея Передерия, 12,5% выданных онлайн-займов клиенты группы получают на карты платежной системы «Мир». Для оценки нового сервиса компания планирует проведение ретро-тестирования либо пилота, чтобы понять, «каким будет процент успешных срабатываний и насколько полезна предоставляемая информация», добавляет он.

По мнению экспертов, сервисы по аналитике со стороны платежных систем являются общим трендом, и так как системы агрегируют данные различных участников рынка, они могут наиболее эффективно оказывать такие услуги прежде всего в рамках помощи банкам и иным участникам рынка по предотвращению мошенничества.