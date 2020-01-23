Премьер-министр РФ Михаил Мишустин произвел ряд назначений. Бывший министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин стал председателем правления Пенсионного фонда РФ, сменив на этом посту Антона Дроздова. Соответствующие распоряжения опубликованы в четверг на сайте правительства.

«Назначить Топилина Максима Анатольевича председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации», — говорится в документе.

Бывший глава Пенсионного фонда Антон Дроздов освобожден от должности и назначен заместителем министра финансов РФ. «Назначить Дроздова Антона Викторовича заместителем министра финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Антон Дроздов занимал должность главы Пенсионного фонда РФ с июля 2008-го по январь 2020 года.

Кроме того, премьер-министр назначил Алексея Сазанова статс-секретарем — заместителем министра финансов. «Назначить Сазанова Алексея Валерьевича статс-секретарем — заместителем министра финансов Российской Федерации», — говорится в распоряжении.

Алексей Сазанов с 2016 года занимал должность директора департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов РФ.

Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. 21 января президент утвердил структуру и состав Кабинета министров во главе с бывшим руководителем ФНС Михаилом Мишустиным. В Кабмине теперь девять вице-премьеров и 21 министр; 15 прежних членов правительства в его состав не вошли. Серьезнее всего обновился социальный блок, в котором сменились все министры, частичному обновлению подвергся финансово-экономический блок Кабмина, а почти все руководители силовых ведомств сохранили свои посты.