В России люди старше 65 лет в 2020 году составят четверть населения, а к 2060 году их доля вырастет до 47%; в этом году мужчина в России в среднем проживет еще 13,3 года после выхода на пенсию, в 2060-м — уже 17,4 года; при этом доля россиян, которые не уверены, что на пенсии у них будет достаточно денег для комфортного уровня жизни, достигает 45%, пишут «Ведомости» , ссылаясь на прогноз Credit Suisse.

Росстат прогнозирует структуру населения только до 2036 года: по данным службы, к этому году доля пожилых людей составит 24,1%.

Продолжительность жизни людей во всем мире растет — с 47 лет в 1950 году до 72 лет в 2019-м. Биологический возраст перестал совпадать с хронологическим: сегодня житель Швейцарии 65 лет чувствует себя так же, как 51-летний швейцарец в 1950 году, а к 2050 году продолжительность жизни вырастет еще больше — примерно до 77 лет.

Президент России: продолжительность жизни впервые превысила 73 года По итогам 2018 года также отмечали исторический максимум продолжительности жизни в России.

Авторы доклада предлагают варианты, как сделать пенсионные системы устойчивее: поощрять людей больше откладывать на пенсию, за счет повышения налогов собрать дополнительные средства на выплату пенсий, предложить людям такую систему выплаты пенсий, при которой с каждым годом выплаты будут сокращаться, — так можно гарантировать долгосрочную устойчивость системы; но самый эффективный способ — повысить пенсионный возраст, уверены экономисты Credit Suisse.

По словам профессора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, возраст выхода на пенсию должен определяться несколькими параметрами: средней продолжительностью здорового периода жизни, спросом на рынке труда и социальными обязанностями по уходу за пожилыми людьми или детьми; высок риск, что пенсионный возраст повысят, но люди в возрасте не смогут найти работу; еще одно необходимое условие для реформ — право досрочного выхода на пенсию, которое предлагают все европейские развитые страны: тот, кто пользуется им, получает пенсию примерно на 20% меньше, чем получал бы, если бы вышел вовремя.