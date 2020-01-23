Арбитражный суд Москвы по заявлению компании Persit Services Inc. ввел процедуру наблюдения в отношении председателя совета директоров группы нефтегазовых компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 22 июля.

Ранее заявление Persit Services Inc. было оставлено без движения. Суд заметил, что к заявлению не приложен документ, подтверждающий уплату госпошлины в установленном порядке и в размере или право на получение льготы по ее уплате. Также заявителем не была представлена заверенная копия судебного акта, вступившего в законную силу, на основании которого возникла задолженность.

Кроме того, банк ВТБ просит суд признать бизнесмена несостоятельным.

СМИ: суд взыскал с основателя ГК «Новый поток» 7,5 млрд рублей долга Суд удовлетворил исковые требования Абсолют Банка и Московского Кредитного Банка.

Ранее Мосгорсуд подтвердил законность ареста Мазурова по делу о хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка посредством невозврата кредита, который был выдан АО «Антипинский НПЗ», входящему в группу компаний «Новый поток». Сам Мазуров вины не признает. «Постановление Тверского районного суда Москвы от 15 июля об избрании в отношении Мазурова меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения», — сказала судья.