Индексация пенсий после принятия закона о поправке в Конституцию будет проводиться и работающим пенсионерам, сообщила на заседании Госдумы директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Госдума в четверг обсуждает в первом чтении президентский проект о поправке в Конституцию РФ. В своем проекте президент РФ Владимир Путин, в частности, предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий в России, а также минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума.

В ходе дискуссии депутат от «Единой России» Михаил Тарасенко спросил о том, будут ли после внесения поправки в Конституцию индексироваться пенсии работающим пенсионерам.

«Ответ находим в дополняемой поправками Конституции части шестой статьи 75 Конституции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также регулярно осуществляется индексация пенсий в порядке, установленном федеральным законом», — сказала Хабриева, которая также является сопредседателем рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ.

«Это означает, что не только повышается юридическая защита, а речь идет о стабильности социального стандарта... Возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируются», — отметила она.