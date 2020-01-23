Солид Банк снизил ставки по трем вкладам.

«Кимоно» размещается под 5,59% годовых (с первого по 90-й день — 6,6%, с 91-го по 180-й день — 6%, со 181-го по 270-й день — 4,9%, с 271-го по 367-й день — 4,9% годовых). Прежняя ставка – 6,18%.

Доходность «Столичного» (от 50 тыс. рублей на один год) составляет 5,9% годовых (вместо 6,1%).

«Банзай» (на один год) можно оформить на сумму от 1 тыс. рублей под 4,5%, от 300 тыс. рублей — под 5% годовых (ранее – под 4,6—5,6%). Возможны пополнение и совершение расходных операций.

Проценты выплачиваются ежемесячно.