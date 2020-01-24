В отличие от 2018 года с его разноплановой динамикой процентных ставок по банковским продуктам, в 2019-м ставки неуклонно снижались, а их незначительное повышение в I квартале было характерно только для вкладов и ипотеки, свидетельствуют данные исследования Банки.ру.

Согласно расчетам экспертов портала, в наибольшей степени «просела» по итогам года средняя ставка по автокредитам (на 2,35 процентного пункта), в наименьшей — по ипотеке (на 0,66 п. п.). Средняя процентная ставка по вкладам в течение года снизилась на 1,17 п. п., по кредитам наличными — на 1,36 п. п., по кредитам малому бизнесу — на 1,65 п. п., по кредитным картам — на 0,76 п. п. За истекший год по кредитным картам отмечалась разнонаправленная динамика ставок: наблюдавшееся в первом полугодии снижение сменилось ростом в течение последующих шести месяцев, из-за чего «закрыли» год средние ставки на уровне значений, отмечавшихся по итогам I квартала.

«В первую очередь отмеченные тенденции связаны со смягчением в 2019 году процентной политики регулятора: совокупное снижение ключевой ставки составило 1,5 процентного пункта. С высокой долей вероятности можно ожидать, что на фоне дальнейших благоприятных корректировок Банком России значений ключевой ставки в первом полугодии нынешнего года ставки по банковским продуктам также пойдут вниз, но таких существенных темпов снижения, как в течение предыдущих двух лет, на наш взгляд, ожидать не стоит: своего предела они уже достигли. Скорее всего, наиболее привлекательные условия по всем продуктам кредитные организации будут предлагать в рамках кратковременных, сезонных акций. Отметим, что в 2018 году наименьшая динамика снижения была характерна для вкладов физических лиц (0,23 процентного пункта), а наибольшая — для кредитов наличными (2,35 процентного пункта)», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки. ру Инна Солдатенкова.



Наглядно динамика банковских ставок в 2019 году представлена на графиках в разделе «Исследования».

