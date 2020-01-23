Банк «Открытие» стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Промышленно-Финансовое Сотрудничество» (ПФС-Банк, Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Согласно реестру обязательств ПФС-Банка, за выплатой страхового возмещения на сумму 1,2 млрд рублей могут обратиться порядка 1,3 тыс. вкладчиков, в том числе 80 вкладчиков-юрлиц (малых предприятий) с совокупным объемом требований 12,4 млн рублей.

Расчеты с вкладчиками ПФС-Банка, в том числе с индивидуальными предпринимателям и малыми предприятиями, через банк-агент начнутся 27 января. «Открытие» будет осуществлять выплаты в течение как минимум года. О дальнейших выплатах будет объявлено дополнительно.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 24 января на сайте АСВ и 27 января в газете «Московский комсомолец».



ЦБ лишил лицензии банк «Промышленно-Финансовое Сотрудничество» 17 января этого года. Вкладчикам (физлицам, включая индивидуальных предпринимателей, и юрлицам, которые относятся к категории малых предприятий) полагается страховое возмещение в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счетам в валюте страховка рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на дату наступления страхового случая.

