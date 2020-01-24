Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым могут сделать для граждан бесплатным в рамках проекта «Доступный Интернет», пишут «Известия» . Воспользоваться ими получится даже при нулевом балансе счета. За бесплатный доступ к таким ресурсам операторы, возможно, будут получать компенсацию, не исключили в Минкомсвязи.

Ресурсы разделены на четыре категории: государственные информресурсы (портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, сайты региональных и местных органов власти), соцсети («ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана», «Дневник»), почтовые сервисы («Яндекс», mail.ru, km.ru) и другие значимые информационные ресурсы (мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell). Предварительный список еще будет дополняться, сообщили в Минкомсвязи. По этому образцу планируется оценить все возможные сервисы.

О том, что в России планируется запустить проект «Доступный Интернет», который обеспечит всем гражданам бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам, сообщил президент, обращаясь с посланием к Федеральному собранию 15 января.

Проект «Доступный Интернет» в России начнет реализовываться с марта В случае нулевого баланса абонент сможет заходить на указанные ресурсы.

По словам экспертов, выплата компенсаций за предоставление нетарифицируемого доступа к таким ресурсам маловероятна. Проблема в подсчете трафика, за который компании должны получить деньги. Источник в одной из компаний-операторов отметил, что технически возможно обнулить тарификацию для абонентов по списку IP-адресов сайтов, которые будут отнесены к социально значимым ресурсам. Этот перечень должен обновляться Роскомнадзором по аналогии с черным списком сайтов, доступ к которым ограничен законодательством, пояснил собеседник издания.